Tournoi de l’alimentation

Chaque année les bannières Club C et Nero Bianco remettent des milliers de dollars à la Fondation du Club des petits déjeuners grâce à la participation et à la générosité de leurs employés et de leurs clients tout au long de l’année. Cette année, ce sont 40 000 $ qui viennent d’être remis à la cause et la campagne se poursuit. De gauche à droite, sur la photo : Bruno Larose, directeur du développement au Club des petits déjeuners, et Jean-François Transon, copropriétaire de Club C et Nero Bianco.