Trois fois plus risqué de mourir d’un traumatisme en région qu’en ville

Les victimes de traumatismes sévères traités en région rurale sont trois fois plus à risque de mourir que ceux qui seront soignés dans les grands centres dévoilent des chercheurs de l’Université Laval dans une nouvelle étude aux données frappantes.

Ayant recensé 80 000 cas d’accidents survenus sur une période de quatre ans au Québec, le Dr Richard Fleet et son équipe en viennent à la conclusion que les patients en régions ont moins de chance de s’en sortir que les autres. En fait, le risque de mortalité est 3,4 fois plus élevé chez ces patients plutôt que ceux qui seront traités dans les hôpitaux des centres urbains.

Les chercheurs identifient notamment les délais préhospitaliers ainsi que le manque de spécialisation en région pour expliquer le phénomène.

Délais trop longs

«En traumatologie, il existe un concept non scientifique appelé le golden hour selon lequel les chances de survie d'un patient sont nettement plus élevées s'il s'écoule moins de 60 minutes entre l'accident et le début des soins», rappelle le Dr Fleet, insistant sur l’importance du transport rapide des patients.

«[...] Une portion importante des décès survient dans la phase préhospitalière, ce qui pointe vers l’importance de réduire les temps d’intervention préhospitaliers via des changements dans les moyens de transport, par le recours aux hélicoptères par exemple, ou dans la formation et le suivi des ambulanciers», ajoute le chercheur.

Pour le président du Conseil pour la protection des malades, la question des effectifs ambulanciers est critique. Les régions doivent toutes est également desservie insiste-t-il.

«Tous les citoyens québécois paient pourtant les mêmes impôts et devraient avoir droit aux mêmes attentions médicales et préhospitalières. Le manque de ressources préhospitalières n’est pas la faute des médecins et demande une augmentation immédiate de celles-ci», martèle Paul Brunet.

Manques de ressources

Le manque de ressources et d’équipements spécialisés est également cité par l’étude. Le Dr Fleet souligne que 60% des urgences d’hôpitaux situés en région se trouvent à plus de 150 km d’un centre spécialisé en traumatologie, une distance critique pour les patients.

«Il faut s'assurer que les équipes qui travaillent dans ces urgences sont bien soutenues par des médecins spécialistes et qu'elles ont de l'équipement adéquat à leur disposition, notamment des scanners. C'est une question d'équité pour les 20 % de Québécois qui vivent en région», note aussi le spécialiste, qui précise que la portée de l’étude ne permet pas d’attribuer à l’un ou l’autre des facteurs les décès, mais que ceux-ci y jouent un rôle important.

L’étude provient de l’analyse des données de 26 urgences d'hôpitaux situés dans des agglomérations de moins de 15 000 habitants et de 33 centres de traumatologie urbains. L’équipe a étudié 80 000 accidents, soit des chutes (66 %), des accidents de la route (19 %) ou d’autres causes variées (15 %). Neuf pour cent des patients ont été soignés dans des hôpitaux situés dans des agglomérations de moins de 15 000 habitants alors que tous les autres patients ont été traités dans des centres spécialisés en traumatologie.

Des statistiques inquiétantes pour les patients en région

En déficit de spécialistes :

35 % des hôpitaux n'ont pas d'anesthésiste

27 % n'ont pas de chirurgien général

62 % n'ont pas de spécialiste en médecine interne

Aucun n'a de neurologue

Et d’équipement :