Un festival de musique à Détroit voulait faire payer les blancs plus cher

Un festival de musique dans la ville de Détroit aux États-Unis a renoncé à son intention controversée de faire payer les spectateurs blancs deux fois plus que les personnes racisées, rapporte le New York Post.

Les organisateurs de l’Afrofuture Fest avaient proposé aux personnes racisées d’acheter un billet à 20 dollars américains contre 40 dollars pour les «personnes qui ne sont pas de couleur».

La décision avait fait polémique en poussant notamment la rappeuse métisse Tiny Jag à retirer publiquement sa participation à l’évènement. «Ce n’est pas progressiste», a-t-elle affirmé à Metro Times, « On dirait que c’est fait par rancune, et malheureusement avec la rancune vient la haine. Et ce n’est pas une bonne direction pour nous si nous voulons un changement positif.»

Face à la polémique, les responsables ont annulé leur mesure en invoquant la sécurité de la communauté qui aurait reçu « des menaces de suprématistes blancs ».

Toutefois, la billetterie en ligne Eventbrite avait déjà annoncé qu’elle ne permettrait pas au festival d’utiliser son site s’il continuait avec cette politique de prix.

«Nous refusons les évènements qui demandent aux participants de payer des prix différents en fonction de leurs caractéristiques propres, telle que l’ethnie ou la couleur de peau» a déclaré un représentant de la compagnie à The Independent.

De leur côté, les organisateurs du festival expliquaient leur décision par la volonté «d’assurer que les communautés les plus marginalisées aient accès à une opportunité équitable de se divertir avec des évènements au sein même de leur communauté».

Ils ont ajouté que «se payer de la joie et du plaisir est malheureusement encore un privilège dans notre société pour les personnes racisées et nous pensons que chacun devrait y avoir accès».

En attendant, le festival Afrofuture Fest aura lieu le 3 août avec des billets à 20 dollars en admission générale.