Une résidence venant en aide aux toxicomanes ferme ses portes

Au moins 11 locataires de L’Appart, une résidence venant en aide à des toxicomanes à Lévis, doivent plier bagage au plus tard mardi, puisque l’organisme est en défaut de paiement depuis plus d’un an.

Selon les propriétaires de l’immeuble à logements situé sur le boulevard Guillaume-Couture à Saint-Romuald, la directrice de L’Appart, Véronick Giroux, n’a pas payé « un sou » depuis plus d’un an. Au total, la facture s’élève à 625 000 $ [incluant les intérêts], rapportent Richard Lemay et Yvon Dostie, qui en ont gros sur le cœur.

« On a attendu, on savait que c’était des gens dans le besoin, mais là, c’est trop. Ça ne marche pas », affirme Richard Lemay.

Son acolyte Yvon Dostie n’exclut pas la possibilité de poursuivre Mme Giroux. « Elle voulait prendre des ententes, mais elle n’a jamais tenu ses promesses », affirme-t-il.

Devant cet important défaut de paiement, MM. Dostie et Lemay affirment n’avoir eu d’autre choix que de vendre la bâtisse. Une offre d’achat a d’ailleurs été faite au cours des derniers jours et la vente devrait se finaliser d’ici la fin du mois.

Résidents en panique

Il était minuit moins une lundi lors du passage du Journal à L’Appart, où des locataires en panique déploraient n’avoir été mis au courant de cette fermeture précipitée que vendredi dernier, pendant que d’autres s’activaient pour libérer leur logement.

Une note écrite envoyée aux résidents précisait que ceux-ci ont « l’obligation de quitter la ressource » en raison d’une « fin de service » effective le 10 juillet « au plus tard ».

Lors de notre passage, les locaux du rez-de-chaussée étaient inoccupés, alors que deux intervenants étaient sur place, pour tenter d’aider les résidents à se trouver un logis.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), qui s’assure du bon déroulement de la fermeture de l’organisme, quatre personnes restaient à relocaliser, lundi.

« Nous sommes tous envoyés à gauche et à droite. Certains sont relocalisés juste pour une semaine et ensuite on ne sait pas ! C’est très stressant et surtout très risqué de rechuter », dénonce Jonathan, un résident depuis le mois de mai.

Certains attendent une confirmation de la résidence Mère-Mallet, du quartier Saint-Roch, à Québec. C’est le cas notamment de Mathieu, qui craint cette relocalisation forcée, alors que les règlements y sont moins stricts, dit-il.

« Il y a moins d’encadrement et la consommation modérée est tolérée. Juste hier, quand je suis allé, j’ai senti la frénésie du Festival [d’été] dans les rues et c’était trop pour moi », a indiqué l’ancien toxicomane de 33 ans, qui célébrait lundi ses quatre mois de sobriété.

Fermeture « temporaire »

Jointe par téléphone lundi, la directrice de l’établissement, Véronik Giroux, a précisé qu’il s’agissait d’une fermeture « temporaire », alors que L’Appart pourrait renaître quelque part à l’automne.

Mme Giroux affirme qu’une aide financière arrivée « trop tard » explique la fermeture de l’organisme. « Nous avons deux ans et demi de retard. On a ouvert en espérant avoir des subventions rapidement et avoir droit au financement comme les autres ressources, on y a eu droit, mais trop tard », affirme-t-elle.