[VIDÉO] Le FEQ vous fait (re)vivre le concert électrisant de Twenty One Pilots

Rassemblant la plus grosse foule depuis le début du Festival d’été de Québec (FEQ), Twenty One Pilots a livré un spectacle époustouflant dimanche soir, où se sont côtoyés «hits», effets spéciaux et acrobaties.

Le FEQ a partagé sur sa chaîne YouTube lundi matin une vidéo rétrospective de cette soirée électrisante sur les plaines d’Abraham. Celle-ci a été produite et réalisée par Nova Film.

La voici...