GIROUX, Fernand



Au CHSLD de St-Flavien, le 6 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Fernand Giroux, époux de madame Lucille Fournier. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, ses enfants : Réal (Johanne Dallaire), Monique (Réginald Brisson), Guy (Sylvie Brisson), Claude (Maryse Dubois); ses petits-enfants : Andréanne, Charlène, Dany, Lisa-Marie, Israël, Cynthia, Kasandra, Jessica, Keven, Jonathan, Arthur et Léo; la famille Dallaire : Nadia, Sandra, Sonia; les 18 arrière-petits enfants; ses frères et sœurs: Suzanne (feu Jean-Paul Biron), Claude (Gisèle Chabot), Rita (Julien Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre père. La famille recevra les condoléances à la maison funérairele mercredi 10 juillet 2019 de 19h à 21h30 et jeudi à compter de 9h.