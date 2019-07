20 ans de Matinées classiques

Depuis l’an 2000, le parc des Chutes-de-la-Chaudière, dans le secteur Saint-Nicolas à Lévis, accueille les Matinées classiques. Pour cette édition anniversaire, une programmation rassemblant les meilleures performances des 20 dernières années vous sera proposée. Ainsi, tous les dimanches du 28 juillet au 25 août, dès 10 h 30, les amateurs de musique classique pourront assister gratuitement aux performances des artistes sacrés coups de cœur lors des éditions précédentes. On estime que l’activité a attiré près de 40 000 spectateurs depuis sa création. La programmation détaillée est disponible au www.culturelevis.com.

CPE du Bois Joli

Le 40e anniversaire de fondation du Centre de la petite enfance du Bois Joli, situé dans le quartier Saint-Nicolas à Lévis, a été souligné récemment par le député des Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de l’Assemblée nationale, Marc Picard. La garderie a ouvert ses portes officiellement en janvier 1979 et recevait à l’époque une quarantaine d’enfants de 2 à 6 ans. En 2000, la nouvelle politique familiale permet au CPE l’ajout de 50 places supplémentaires. Or, la construction de nouveaux locaux devient nécessaire et c’est ainsi que depuis 2003, une nouvelle installation permet d’accueillir 110 enfants. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sylvie Nadeau, directrice générale ; Audrey Charbonneau, présidente du CA ; Marc Picard ; Sylvie Carrier, éducatrice, et Sylvie Leclerc, éducatrice.

Visite promise...

Jakob Pelletier s’est présenté au Manoir Sully de Québec peu de temps après son arrivée de Vancouver pour assister à la réception que son grand-père, Marcel Pelletier, lui avait préparée pour souligner sa sélection par les Flames de Calgary au premier tour du repêchage des joueurs amateurs de la LNH. Sur la photo, Jakob Pelletier endosse le gilet des Flames, son grand-père, Marcel, celui des Wildcats de Moncton, et la LHJMQ est représentée par Jean Sawyer, le premier directeur marketing de l’histoire du circuit Gilles Courteau.

Aimez-vous...

La 7e Course pour les femmes Pharmaprix « Aimez-vous », présentée le 2 juin dernier à Québec, a réuni plus de 750 participants malgré la météo bien peu clémente. Grâce aux fonds générés par les inscriptions ainsi qu’aux dons reçus pour la Course, un montant de 62 196 $ a été remis à la Fondation CERVO, qui soutient diverses initiatives pour la santé mentale des femmes. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Létourneau, porte-parole de la Course ; Éric Bouchard, vice-président principal Pharmaprix ; Anh Nguyen et Sylvie Arseneault, pharmaciennes-propriétaires Pharmaprix de Québec, et Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO.

Grand Portage

Grand Portage Volkswagen, qui avait pignon sur rue au coin des rues Fraser et Saint-Pierre depuis son ouverture en 1983, a inauguré officiellement ses nouvelles installations de Rivière-du-Loup au 305, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. L’espace habitable fait plus de 35 000 pieds carrés sur trois étages. Les services administratifs sont regroupés à la mezzanine, alors que la plupart des services clients et d’entretien sont situés au premier étage. Le Groupe Grand Portage compte 65 employés au sein de ses bannières : Grand Portage Volkswagen, Grand Portage Subaru et Grand Portage Nissan.

Anniversaires

Pierre Vézina (Le Vez) commentateur sportif au FM 93... André Lambert (Fils de Pub !) publicité et communications... Jean-François Baril, animateur télé, 43 ans... Marie-France Bazzo, ex-animatrice de Bazzo.tv à Télé-Québec, 58 ans... Tom Hanks, acteur américain, 63 ans... O.J. Simpson, ex-joueur de football de la NFL (1969-79), 72 ans... Alban D’Amours, président du Mouvement Desjardins (2000-08), 79 ans...

Disparus

Le 9 juillet 2017. Alain Gagnon (photo), 74 ans, écrivain québécois né au Lac-Saint-Jean... 2016. Geneviève Castrée, 34 ans, bédéiste et artiste multidisciplinaire québécoise... 2015. Christian Audigier, 57 ans, créateur de mode et homme d’affaires français (Ed Hardy)... 2013. Gaétan Soucy, 54 ans, écrivain québécois... 2012. Jean Robillard, 58 ans, président et chef de la direction de la société Raymond Chabot Grant Thornton.