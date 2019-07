À propos de harcèlement

Comme Caro dont je lis la lettre ce matin, j’ai vécu l’enfer du harcèlement dans l’enfance et ça s’est poursuivi dans ma vie d’adulte. Comme si j’attirais ça. J’ai le sentiment profond d’avoir toujours été la cible des attaques des autres. Que ce soit au primaire, au secondaire et en milieu de travail. Jamais je ne fus épargnée au point où je m’y suis résignée. Je n’avais qu’une hâte, rentrer à la maison le soir pour me cacher et vivre en paix. Enfin, une paix relative, car mes parents ainsi que mes sœurs me tombaient toujours dessus. Mais comme je les connaissais, il me semblait que ça me faisait moins mal.

Mon moral a quand même fini par en prendre un sacré coup. J’ai quitté la maison familiale vers l’âge de 27 ans sur les conseils de mon psychiatre qui pensait que de continuer à me laisser détruire ainsi allait me mener vers une dépression dont je ne sortirais jamais. Je ne sais pas si ce fut la bonne décision, mais toujours est-il que j’ai repris un peu le dessus et que j’ai pu avoir une vie à peu près normale.

Je ne sais pas si c’est grâce à la médication que j’ai prise toute ma vie que j’ai réussi à éviter le naufrage, mais rendue à 55 ans, je me sens plus en possession de mes moyens. Il n’y a qu’un secteur où je me laisse encore manger la laine sur le dos, c’est dans la famille. Ma meilleure amie me dit de cesser de voir mes proches. Elle prétend que c’est eux qui me maintiennent la tête au fond du baril. Comme à part quelques amies c’est tout ce qui me reste, j’hésite. J’aimerais votre avis.

Une mal aimée

J’ai l’impression que votre amie a raison. Ce que vous décrivez de votre enfance et de votre jeunesse me porte à le croire. Quand on parvient comme vous à développer une telle résilience face aux attaques de nos proches, on finit par ne plus les voir et même les considérer comme normales. Vous pourriez commencer par espacer les rencontres avec eux pour prendre conscience de l’effet que ça a sur votre moral. Si un mieux se manifeste, vous serez ainsi mieux armée pour prendre une décision définitive. Le but ultime étant de vous emmener vers l’équilibre et la sérénité.