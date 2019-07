Cam Talbot veut faire oublier une saison atroce

Le gardien Cam Talbot a connu sa pire saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018-2019 et il affirme avoir déjà tourné la page, souhaitant revenir en force.

Ayant amorcé la dernière campagne avec les Oilers d’Edmonton et complété celle-ci chez les Flyers de Philadelphie, le vétéran de 32 ans a accepté un contrat d’un an des Flames de Calgary il y a quelques jours. Auteur d’une fiche de 11-17-3, d’une moyenne de buts alloués de 3,40 et d’un taux d’efficacité de ,892 lors du plus récent calendrier régulier, Talbot est clairement conscient qu’il devra gagner la confiance de son nouvel employeur.

«L’an passé fut une anomalie dans mon parcours professionnel, a mentionné Talbot au site NHL.com. Je veux seulement me présenter ici et prouver qu’il reste encore du bon hockey en moi. Et il n’y a pas une meilleure formation que celle-là pour y parvenir.»

«Il faut avoir une mémoire à court terme, avait-il renchéri aux journalistes locaux. Je pense que c’est plus difficile à dire qu’à faire, parfois.»

Un nouveau duo

À la reprise des activités du circuit Bettman l’automne prochain, il devrait partager le boulot avec David Rittich et il s’agit d’une occasion rêvée de se racheter pour lui.

«Je m’attends à rencontrer David et à devenir un bon complément. C’est un excellent jeune gardien. Il a élevé son jeu d’un cran et a disputé une très bonne saison. Je vais tenter de batailler le plus possible afin qu’on puisse se rendre meilleur l’un et l’autre. On devrait former un duo efficace», a-t-il prédit.

D’ailleurs, le club albertain a des objectifs bien simples pour l’Ontarien.

«Se présenter sur la glace et bloquer la rondelle», a résumé le directeur général Brad Treliving.

À Calgary, Talbot retrouvera un entraîneur-chef – Bill Peters – l’ayant dirigé au Championnat du monde en 2016, au cours duquel il a mené le Canada à la médaille d’or. Aussi, les Flames semblent avoir les atouts requis pour récolter de nombreuses victoires, selon lui.

«C’est excitant pour moi, car nous avons une équipe ayant de la profondeur», a-t-il dit.