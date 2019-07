Friends quittera Netflix

C’est confirmé : Friends ne sera plus offert sur Netflix en 2020. Le géant du streaming a confirmé la nouvelle mardi sur Twitter. Plus tôt en avant-midi, la compagnie AT&T, qui détient WarnerMedia Entertainment, avait annoncé qu’elle allait retirer les 10 saisons du sitcom culte de Netflix pour les mettre sur HBO Max, sa propre plateforme d’écoute en ligne. Cette dernière devrait entrer en service au printemps prochain. Selon The Hollywood Reporter, WarnerMedia aurait payé 425 millions $ US pour héberger Friends durant cinq ans.

Ce départ était attendu. En début d’année, Netflix a déboursé entre 80 M$ et 100 M$ US pour continuer de présenter Friends en 2019.