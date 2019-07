Il poursuit un homme et le défigure

Benjamin Dalphond a plaidé coupable mardi au palais de justice de Joliette à des accusations de port d’armes dans un dessein dangereux, voies de fait et voies de fait avec lésions pour avoir, entre autres, défiguré Frédérick Lévesque dans ce qui a tout l’air d’être un cas de rage au volant.

Tout a commencé quand le véhicule de l’accusé, une Nissan Versa rouge, et la Hyundai Elantra grise dans laquelle se trouvait la victime sur le siège du passager avant se sont croisés le 2 avril à l’entrée de la ville de L’Assomption, au feu de circulation de la route 341, vers 22 h 30, selon ce qu’a exposé la Couronne mardi.

Puis, les deux véhicules se sont immobilisés l’un à côté de l’autre à un arrêt obligatoire, quelques minutes plus tard, a raconté Me Louis-Christian Boisvert.

« La Nissan est partie subitement et a bloqué le chemin à la Hyundai, et ce, sans raison », a-t-il poursuivi.

Toujours selon le procureur, Dalphond est sorti de son véhicule dans un état agressif et a demandé à M. Lévesque et à ses deux amis s’ils avaient un problème.

« Les passagers ne comprenaient pas pourquoi il demandait ça. L’accusé les a invités à se battre. L’accusé s’est dirigé vers la fenêtre du conducteur et il lui a dit : “Tu vas avoir un problème.” Le conducteur de la Hyundai a eu peur, il a barré ses portes et a remonté sa fenêtre », a continué Me Boisvert.