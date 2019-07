La tension monte entre Washington et l’Inde sur le commerce

Donald Trump a de nouveau pris pour cible mardi l’Inde qui a imposé mi-juin des taxes douanières supplémentaires sur des biens importés des États-Unis.

« L’Inde fait depuis longtemps ses choux gras en imposant des tarifs douaniers sur les produits américains. Ce n’est plus acceptable! », a tweeté le président républicain.

La Maison-Blanche avait annoncé début juin mettre fin aux avantages commerciaux sur les importations en provenance d’Inde.

New Delhi bénéficiait de longue date du régime de préférences généralisées (GSP, Generalized System of Preferences) qui permet un libre accès au marché américain. Mais Donald Trump avait dénoncé un accès insuffisant au marché indien pour les exportations américaines.

Du côté de l’Inde, le gouvernement avait déclaré en juin 2018 qu’il allait relever les tarifs douaniers sur une série de produits américains, dont les pommes et les amandes, après le refus de Washington d’exempter New Delhi d’une augmentation des taxes sur l’acier et l’aluminium.

Mais l’application de cette mesure en Inde avait été reportée à plusieurs reprises alors que les négociations laissaient espérer une solution.

La décision de Washington d’exclure l’Inde de la liste des pays à statut commercial préférentiel a finalement déclenché les tarifs douaniers supplémentaires.

Le 27 juin, Donald Trump avait déjà déclaré que c’était « inacceptable ». « Et les taxes douanières doivent être retirées! », avait-il exhorté.

Les États-Unis ont accusé avec l’Inde un déficit commercial pour les biens de 20,84 milliards de dollars en 2018.