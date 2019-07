Lanaudière: quatre saisons en quad

De toutes les régions qui offrent des sentiers et des services aux quadistes, il n’y a aucun doute que Lanaudière se classe parmi les premières, avec la possibilité d’y rouler durant les quatre saisons de l’année.

« Je crois que c’est sans contredit ce qui plaît le plus aux quadistes qui nous visitent : pouvoir circuler en sentiers 12 mois par année. Lorsque tu débourses une somme de 20 000 $ pour l’achat de ton équipement, tu veux en profiter le plus possible, affirme Christian Lachance, agent de liaison de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) pour la région. Chez nous, du nord au sud, de l’est à l’ouest, les quadistes peuvent toujours trouver une destination intéressante. Au nord, il est possible de se rendre jusqu’à Parent et Casey. On peut aller vers la Mauricie, ou encore du côté de Mont-Laurier ou de La Tuque. On parle ici de randonnées qui peuvent durer de trois à quatre heures. Tout le long de ces parcours, il y a des pourvoiries qui offrent les services aux quadistes. On peut aussi penser à parcourir les 320 km de la portion de la Route Quad qui se trouve sur le territoire. Encore là, les quadistes ont accès à différents points de vue qui peuvent se composer de montagnes ou encore de plaines agricoles. On retrouve aussi des parcours en boucle, dont celui du lac Taureau qui compte 160 km, ou encore la boucle de Saint-Zénon qui compte 84 km et qui amène les quadistes vers le Cabanon, un endroit renommé dans la région. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les occasions qui manquent, durant les quatre saisons. »

SITUATION ENVIABLE

La plupart des sentiers de cette région sont sur des terres publiques et en terrain montagneux très rocailleux. Les bénévoles des clubs doivent faire des miracles parfois pour maintenir le réseau en bonne santé. C’est pour apporter une solution à cette problématique et à bien d’autres que l’Association Quad région Lanaudière a préparé un plan stratégique sur cinq ans, qui permettra d’arriver à créer le réseau parfait (2017-2021). À la fin des travaux prévus, plus de deux millions $ auront été investis.

Le club Paradis du Quad Ouareau a grandement aidé les quadistes en construisant son pont multifonctionnel dans le parc régional de la Forêt Ouareau. Ce pont de 35 m enjambe la rivière Ouareau à Chertsey, en plein cœur du parc régional. Il permet de soutenir le développement de l’industrie récréotouristique, tout en répondant aux besoins de plusieurs clientèles, à savoir les randonneurs, les quadistes et les motoneigistes. Il a nécessité un investissement de près de 650 000 $. Voilà un exemple de la vitalité de l’offre quad dans Lanaudière.

Sur le territoire, les clubs Moto M.A.N., Quad Matawinie, Saint-Zénon, Mégaroues et Les Randonneurs ont travaillé à développer un réseau de sentiers à la hauteur des attentes des amateurs. Ils offrent la possibilité de circuler durant des heures et des journées entières, dans une portion du Québec qui a choisi depuis longtemps de se mettre à l’heure du quad. Dans cette région, il y a 6346 quads immatriculés et les différents clubs comptent 6000 membres. C’est le plus haut taux de pénétration au Québec.

En vous rendant sur le site www.lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/sports-motorises/pays-du-quad, vous allez découvrir des cartes très intéressantes vous permettant de trouver des itinéraires, les services offerts le long des différents sentiers, et plus encore. Vous pourrez même créer votre circuit personnalisé. Tout est possible et disponible pour les quadistes.

UN RÔLE ÉCONOMIQUE IMPORTANT

Selon les dernières données fournies par la FQCQ, l’activité du quad au Québec engendre des retombées économiques de l’ordre de 1,5 milliard $ annuellement. De ce chiffre, la contribution de la région de Lanaudière, en date de 2015, était de 125 millions $, ce qui représente 11,3 % des dépenses des quadistes au Québec.

Ces chiffres prouvent hors de tout doute l’importance de la pratique du quad dans cette région. Sur le site www.routequad.ca/regions/lanaudiere, vous trouverez les différents circuits qui s’offrent à vous avec 1275 km de sentiers comprenant trois circuits d’été et trois d’hiver, où vous retrouverez tout ce dont vous aurez besoin lors de vos randonnées.

La région de Lanaudière a beaucoup à vous offrir avec ses paysages enchanteurs, allant de la montagne à la plaine. Elle propose aussi des accès de qualité vers les réserves fauniques, les zecs et les grands espaces du nord. Plusieurs entreprises de la région sont prêtes à vous accueillir. Quel que soit le type d’équipement que vous utilisez, quad ou côte à côte, vous aurez un plaisir fou à parcourir les 815 km de sentiers d’été ou les 1011 km de sentiers d’hiver, entretenus par les six clubs de la région. Une fois que vous aurez goûté aux attraits de cette région, vous y retournerez sans aucun doute.

La carte interactive de la FQCQ vous fournira les données nécessaires sur l’état des sentiers en temps réel et l’information sur les sentiers fermés temporairement.