«L’enfer» d’un hameçonnage

Il fallait prévoir un peu plus de 10 minutes d’attente pour obtenir l’aide d’un employé, hier, chez Desjardins pour remplir le formulaire permettant d’obtenir la protection avec l’agence de crédit Equifax.

Le Journal a tenté à quatre reprises durant la journée de joindre un responsable à l’institution financière au 1-800-Caisses. Les délais d’attente ont varié entre 9 et 14 minutes, et il a été possible de parler avec un employé à chaque tentative. Ils ont également pris le temps de répondre aux questions.