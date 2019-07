Les blocs de béton autour de l'église Saint-Coeur-de-Marie seront déplacés

QUÉBEC | Bonne nouvelle pour les commerçants de la Grande-Allée, les blocs de béton érigés par mesure de sécurité autour de l'église Saint-Coeur-de-Marie seront déplacés mardi.

Le Festival d'été bat son plein et des milliers de festivaliers circulent dans le secteur, entravé par l'imposant périmètre de sécurité. La circulation pourra reprendre normalement sur l'entrave majeure du Vieux-Québec au cours des prochaines heures.

Une rangée de blocs de béton sera déplacée plus près de l'église. Les blocs occuperont plutôt les espaces de stationnement, en face de la structure. La voie entravée depuis plusieurs semaines sera donc libérée.

Le périmètre de sécurité avait été érigé en mai dernier, dans le but de sécuriser le site. On craignait un effondrement de la structure. Une mise en demeure a même été envoyée à la ville de Québec, par le propriétaire du Maurice night-club. On demandait à la Ville de déplacer les blocs de béton avant le Festival d'été de Québec. Autrement, on disait que cela allait engendrer des pertes de revenus importantes pour les commerçants.

La démolition de l'église a débuté il y a quelques jours et le promoteur attendait que la hauteur du clocher ait suffisamment diminuée avant de procéder au déplacement des blocs.

Précisons que le paysage ne changera pas du tout au tout: il y aura toujours ce décor gris, autour de l'église et ce, jusqu'à la fin de sa destruction, prévue à l'automne. La rue de l'Amérique-Française, perpendiculaire à la Grande-Allée, restera fermée jusqu'à ce moment.