Les Bruins s’entendent avec Danton Heinen

Les Bruins de Boston ont réglé le dossier de l’attaquant Danton Heinen, mardi soir.

Celui qui était joueur autonome avec compensation a paraphé un contrat de deux ans et d’une valeur annuelle de 2,8 millions $.

La saison dernière, le joueur de centre de 24 ans a amassé 11 buts et 23 mentions d’aide pour 34 points en 77 parties. Il a également ajouté deux filets et six passes décisives en 24 matchs, lors des séries éliminatoires.

Repêché en quatrième ronde (116e au total) de l’encan 2014, Heinen est un produit de l’Université de Denver dans la NCAA. Il a amorcé sa carrière professionnelle en 2015-2016 et a inscrit 81 points, dont 27 buts, en 162 rencontres depuis.