LNH: Les meilleurs candidats pour les sept équipes sans capitaine

Sept formations de la Ligue nationale de hockey entament la saison estivale sans avoir confié le rôle de capitaine à l’un de leurs joueurs.

Parmi ces sept équipes, six n’avaient pas de capitaine lors de la saison 2018-2019. Les Sharks de San Jose ont ajouté leur nom à la liste à la suite du départ de Joe Pavelski pour Dallas.

Zdeno Chara est le capitaine qui détient la plus grande longévité parmi ses comparses, lui qui occupe ce rôle avec les Bruins de Boston depuis le 3 octobre 2006. Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh), Mikko Koivu (Wild du Minnesota), Alex Ovechkin (Capitals de Washington) et Jonathan Toews (Blackhawks de Chicago) sont les seuls autres joueurs à avoir cette distinction depuis au moins 10 ans.

La saison dernière, les Coyotes de l’Arizona, les Sabres de Buffalo, les Panthers de la Floride, le Canadien de Montréal et les Islanders de New York ont tous accordé cette fonction à un nouveau joueur.

Sept formations pourraient d’ailleurs les imiter cet été et le journaldemontreal.com a déniché les meilleurs candidats.

Red Wings de Detroit

AFP

Notre choix: Dylan Larkin

Au cœur d’une reconstruction, les Red Wings de Detroit auraient tout intérêt à nommer un jeune joueur prometteur à ce poste, d’autant plus qu’il pourra grandir et évoluer avec les autres jeunes de l’organisation. Le joueur de centre Dylan Larkin semble être destiné à occuper les fonctions de capitaine, étant la vedette offensive des Wings tout en possédant des qualités de meneur.

Autres candidats potentiels: Justin Abdelkader, Mike Green, Danny DeKeyser

Rangers de New York

AFP

Notre choix: pas de capitaine

La situation des Rangers de New York est pour le moins particulière. Un peu plus d’un an après avoir annoncé que l’équipe prenait un virage jeunesse, celle-ci a embauché l’attaquant étoile Artemi Panarin en plus d’avoir fait l’acquisition du défenseur Jacob Trouba dans une transaction. Ces deux nouveaux joueurs peuvent-ils occuper le rôle de capitaine de la formation new-yorkaise dès cette année? Une saison de transition pourrait être de mise afin d’effectuer le bon choix.

Autres candidats potentiels: Marc Staal, Brady Skjei, Mika Zibanejad

Sénateurs d’Ottawa

AFP

Notre choix: pas de capitaine

Le cas des Sénateurs ressemble un peu à celui des Rangers. Seulement deux joueurs détiennent des ententes qui s’étalent au-delà de la saison 2020-2021. La patience devrait donc être privilégiée dans la capitale nationale en attendant que l’attaquant Brady Tkachuk arrive à maturité. Tout indique que l’Américain qui aura 20 ans au début de la prochaine saison sera un candidat de choix pour les «Sens» en raison de son éthique de travail irréprochable et de son dévouement.

Autre candidat potentiel: Thomas Chabot

Sharks de San Jose

AFP

Notre choix: Logan Couture

Incapables de retenir les services de Joe Pavelski à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, les Sharks devront se trouver un nouveau capitaine en vue de la prochaine saison. Alors que le Québécois Marc-Édouard Vlasic a confié lors d’une entrevue que le titre de capitaine ne l’intéressait pas, le choix logique est Logan Couture. Membre de la formation californienne depuis la saison 2009-2010, Couture a démontré qu’il savait se lever dans les moments importants, étant l’un des meilleurs marqueurs en séries éliminatoires au cours des dernières années.

Autres candidats potentiels : Brent Burns, Erik Karlsson

Maple Leafs de Toronto

AFP

Notre choix: John Tavares

John Tavares ou Auston Matthews? L’expérience ou la jeunesse? Les Maple Leafs auront un choix important à faire lorsqu’ils décideront de nommer un capitaine, rôle laissé vacant depuis février 2016 à la suite de la transaction de Dion Phaneuf. Candidat d’expérience, Tavares a déjà occupé ce rôle avec les Islanders de New York pendant plusieurs années alors que Auston Matthews représente l’infusion de jeunesse au sein de la formation de la Ville Reine au cours des dernières années. Il ne faut pas non plus négliger l’apport en leadership du défenseur Morgan Reilly, le meneur de la brigade défensive des Leafs.

Autre candidat potentiel: Mitch Marner

Canucks de Vancouver

Martin Chevalier / JdeM

Notre choix: Bo Horvat

Le joueur de centre de 24 ans est un prétendant logique chez les Canucks. Choisi au neuvième rang du repêchage de 2013, Horvat a grandi au sein de l’équipe et occupe un rôle important en tant que joueur de centre efficace dans les deux sens du jeu. L’attaquant étoile Elias Pettersson est un autre nom à considérer chez les Canucks malgré son jeune âge ainsi que son inexpérience.

Autres candidats potentiels: Chris Tanev, Tyler Myers

Golden Knights de Vegas

AFP

Notre choix: Mark Stone

Mark Stone était pressenti comme le prochain capitaine des Sénateurs avant qu’il ne soit échangé aux Golden Knights lors de la plus récente date limite des transactions. Un joueur qui fait preuve de leadership tant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire, Stone a tout ce qu’il faut pour devenir le premier capitaine de l’histoire de la formation du Nevada, d’autant plus qu’il possède un contrat à long terme avec l’équipe.

Autres candidats potentiels: Jonathan Marchessault, Nate Schmidt