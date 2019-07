Mode: direction la mer

Les vacances approchent à grands pas et plusieurs Québécois se dirigeront vers la mer, que ce soit en direction de la Gaspésie ou de la côte ouest des États-Unis. Pour prendre la route avec style, voici nos choix, qui plairont à tous les budgets.

Quoi apporter :

Le dilemme est toujours de pouvoir faire face à toutes les températures, sans avoir une valise trop grosse ou trop pesante ! N’oubliez pas qu’il y a toujours de l’eau et des ­buanderies un peu partout pour ­nettoyer votre linge au besoin. Allez-y avec des articles qui respirent, des matières naturelles de ­préférence. Roulez tous les vêtements, cela évite les mauvais plis à l’arrivée. Il est préférable d’avoir deux ­maillots, car c’est désagréable de mettre un maillot mouillé. Amenez une seule veste ou un chandail, il va faire chaud la plupart du temps. Je dirais une tenue pour une sortie plus chic, au cas. Quelques hauts, camisoles et trois bases suffisent pour une semaine. Si vous voulez faire un test, photographiez tout ce que vous n’avez pas porté à la fin de la semaine et vous apprendrez vite que cela ne sert à rien de bourrer sa valise !

Bon voyage !

Pour afficher votre style à travers des marques de qualité qui plaisent aux petits et grands

Photo Chantal Poirier

Prêt pour la plage, bien protégé du soleil !

Photo Chantal Poirier

À mettre dans votre sac !

Votre bikini, votre brosse à dents, c’est certain, mais aussi de la crème solaire pour ­appliquer toutes les deux heures, on ne le ­répétera jamais assez ! Un ­shampoing sec peut dépanner, un ­mascara à l’épreuve de l’eau et un rouge à lèvres glossy. On complète avec de jolies sandales et une serviette, il y en a tellement de belles cette année.

Photo Chantal Poirier

Mon bikini, mon surf et la mer !

Photo Chantal Poirier

Le classique style nautique passe partout

Photo Chantal Poirier

Un look coquet d’inspiration rétro, mais très tendance

Photo Chantal Poirier

Tenue chic et décontractée adaptable du jour au soir

Photo Chantal Poirier

On en parle

Méga solde

Courtoisie

Soyez prêts pour le Prime Day d’Amazon, sur 48 heures cette année, les 15 et 16 juillet prochains. En plus des marques mode, les articles pour la rentrée, les appareils qui se connectent à la fameuse Alexa seront au rabais, comme cet Echo Show 2e génération sur lequel vous pouvez écouter vos vidéos préférées ou encore voir qui est à la porte !

À voir sur Amazon.com.

Nouveauté

Pour les tout-petits

Courtoisie

Pour protéger bébé et les jeunes enfants, la marque ATTITUDE se démarque avec des crèmes solaires minérales faites à base d’oxyde de zinc non nano. La marque ATTITUDE a récemment reçu le sceau Parent Tested Parent Approved Award (PTPA).

Bâton 11 $ et crèmes à partir de 15 $, en pharmacie et sur : labonneattitude.com.

Achat de la semaine

Indispensable pour les vacances

Courtoisie

Cette crème de ­Jouviance est conçue pour réparer les ­dommages ! Elle aide à cicatriser les brûlures, soulager les piqûres ­d’insectes et coups de ­soleil. Crème ultra ­réparatrice Hydractiv formule SOS 30 $, en pharmacie et sur jouviance.com.