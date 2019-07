Au grand plaisir des amateurs de musique, les festivals ont poussé comme des champignons au Québec au cours des dix dernières années. Or, cette abondance entraîne des effets pervers : plusieurs grands festivals ont de plus en plus de difficulté à bâtir des programmations qui sortent du lot et qui suscitent l’engouement des festivaliers.

Selon Nick Farkas, programmateur chez evenko, qui organise Osheaga, Heavy MTL et Île Sonik, le problème se résume ainsi : les festivals sont de plus en plus nombreux à recruter de grandes vedettes internationales pour vendre des billets. En 2019, c’est le cas des événements aux quatre coins du Québec, et plus seulement dans les grands centres urbains.

« Au Québec, il y a quatre ou cinq ans, peu de festivals avaient des têtes d’affiche de grande ampleur à part nous, le Festival d’été de Québec et Montebello, note Nick Farkas. Maintenant, tu as des Bryan Adams, des Bad Religion et des Sum 41 qui jouent partout en région. C’est devenu plus difficile de se distinguer des autres. »

La Belle Province connaît le même phénomène que celui qui touche les festivals en Europe et aux États-Unis depuis plusieurs années, mais dans un contexte où le nombre de grandes vedettes capables de fédérer les foules ne grandit plus au même rythme qu’avant, soulève Louis Bellavance, directeur de la programmation au Festival d’été de Québec.

« On court tous après les mêmes gros noms. Donc, plus on ajoute de festivals, plus ça devient une chasse au talent extrêmement difficile. »

Le meilleur exemple en 2019 ? The Offspring. Le groupe punk californien tient l’affiche de trois festivals – Trois-Rivières, Québec et Alma – en plus de jouer au Bluesfest d’Ottawa.

Cachets

Par conséquent, les artistes se retrouvent avec le gros bout du bâton quand vient le temps de négocier les cachets, déplore le fondateur du défunt Rockfest de Montebello, Alex Martel.

« La compétition entre les événements leur permet de jouer à la surenchère. En faisant ça, tous les festivals se tirent dans le pied parce qu’il y aura toujours un promoteur qui va mettre l’argent de plus. Ensuite, l’artiste ne voudra plus revenir sur notre territoire pour moins cher. »

En outre, pointe Nick Farkas, les festivals au Québec sont désavantagés par le taux de change défavorable puisqu’ils doivent payer les stars en dollars américains.

Par exemple, ces jours-ci, pour retenir les services d’une star qui exige 1 million $ US, un événement québécois doit débourser 1,3 million $ CAN.

L’effet wow

Gavés de vedettes depuis quelques années, les festivaliers sont également devenus de plus en plus exigeants. Et quand une programmation les déçoit, ils n’hésitent pas à prendre d’assaut les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement.

« Plus rien n’impressionne personne », se désole Alex Martel.

Ainsi, malgré la présence de Twenty One Pilots, Blink-182, Imagine Dragons et Mariah Carey, l’affiche 2019 du FEQ est loin d’avoir fait l’unanimité.

« C’est clair qu’on ne peut plus avoir le même effet wow, signale Louis Bellavance. La game a beaucoup changé depuis 2010 quand on arrivait en disant “Première fois à Québec” ou “Exclusivité québécoise”. »

Nick Farkas ajoute que l’effet wow est encore plus difficile à obtenir parce que les festivaliers québécois comparent les affiches des festivals d’ici avec celles des Coachella et Lollapalooza et autres grands événements musicaux en Amérique.

Pourtant, argue M. Farkas, en avril dernier, Coachella proposait Childish Gambino le vendredi et Tame Impala le samedi, alors qu’Osheaga les présentera le même jour. « Pour nous, c’était un coup énorme. Sauf que quand on l’a sorti, les gens ont dit : “Ouain, Tame Impala ne joue pas en tête d’affiche”. C’est impossible de plaire à tout le monde ! »