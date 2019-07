Projets de couple à la télé

On les a vus collés l'un à l'autre dans différents événements, prenant fièrement la pose. Mais certains couples québécois partagent plus que leur intimité; ils ont aussi une aventure commune à exposer aux téléspectateurs cette année.

Charles Lafortune et Sophie Prégent

Sur les plateaux, mais également derrière les projecteurs, Charles Lafortune et Sophie Prégent continuent de développer plusieurs initiatives et de prendre position avec force sur divers sujets. En plus de leur amour du jeu, ils ont une autre passion commune: Mathis, leur garçon autiste de 17 ans. Encore une fois, ces parents dévoués ont décidé de prendre la parole pour exposer les embûches associées à leur situation familiale et celle de leur garçon, et ainsi aider à faire avancer les choses face à cette maladie. On pourra les voir très émotifs dans «Autiste, bientôt majeur», une série documentaire qui se dévoilera cet automne sur MOI ET CIE.

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin

Nouvellement fiancés, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin ont décidé de joindre l'utile à l'agréable. Déjà partenaires sur scène lors de représentations de la pièce «Fais-toi une belle vie», les tourtereaux participeront également à «Si on s'aimait», un nouveau docu-réalité qui sera intégré à la grille horaire de TVA cet automne. Séduits par l'idée de la productrice Anne Boyer, les deux artistes observeront trois couples aux balbutiements de leur existence, mais souhaitant déjà mieux aimer. Tous recevront des conseils afin de bâtir une relation durable et éviter différentes erreurs. Épaulés par une accompagnatrice, les hommes et les femmes qui se prêteront à cet exercice auront tous entre 30 et 50 ans.

Pascal Morrissette et Julie Ringuette

Parents d'une petite fille d'un an, Pascal Morrissette et Julie Ringuette ne sont pas freinés pour autant dans leurs élans créatifs. Ayant déjà démontré leurs aptitudes pour la danse et la comédie, ils souhaitent maintenant partager leur amour des voyages. En septembre, les téléspectateurs auront donc la chance de découvrir leur nouvelle émission intitulée «À nous 2 Canada!» sur les ondes d'Évasion. Prêts pour l'aventure, les amoureux partiront à la découverte de notre grand pays (parc national de Banff, Hopewell Rocks au Nouveau-Brunswick, etc.), s'attardant à ses différentes richesses, aux activités qui ont la cote et au luxe auquel il est possible de goûter.

Louis-François Marcotte et Patricia Paquin

Les amoureux Louis-François Marcotte et Patricia Paquin ont décidé de répondre à l'appel de la campagne. Leur petite famille quitte donc la ville pour un autre mode de vie dans une résidence qui a besoin de rénovations. C'est ce qu'ils partagent dans «On change d'air», un docu-réalité dont les premiers épisodes sont déjà en ligne sur l'Extra de Tou.tv. Toutes les étapes du déménagement y passent et plusieurs projets se mettent en branle. Car ensemble depuis une décennie, Louis-François Marcotte et Patricia Paquin ont cru le moment venu de changer de rythme, se connecter à la nature et faire une différence en travaillant ensemble. Convaincus, ils ouvriront le café Chez Cheval à Mont St-Hilaire en août, faisant confiance à des gens autistes.

Mickaël Gouin et Léane Labrèche-Dor

Le début de leur idylle remonte à il y a quelques années seulement et ils se font plutôt discrets quand il est question de leur vie à deux. Par contre, on peut sans peine supposer que Mickaël Gouin et Léane Labrèche-Dor ont une relation moins compliquée que celle qu'entretiennent leurs personnages de Fred et Laurence dans «La règle de (3)» depuis le mois de février. En effet, sur l'Extra de Tou.tv, le couple fictif décide de se séparer quand tout va bien et d'élever son enfant à venir ensemble. Bref, quand on peut rendre une situation toute simple des plus compliquées...

Sébastien Diaz et Bianca Gervais

Partenaires dans la vie et devant les caméras, Sébastien Diaz et Bianca Gervais – parents de deux filles – continueront à travailler ensemble au petit écran. Et cela pourrait avoir lieu deux fois plutôt qu'une. Le mois de septembre marquera le retour de leur émission «Format familial» avec laquelle ils prodigueront des conseils aux parents pour une sixième saison à Télé-Québec. De plus, Sébastien Diaz planche sur une série lourde, un suspense amoureux qu'il a imaginé et qui, espère-t-il, comptera sur la présence de la femme de sa vie. En 2017, Bianca Gervais avait accepté de pénétrer dans le monde fictif de son homme le temps de la production d'horreur «Terreur 404».

Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin

À la rentrée de septembre, Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin – l'un des couples préférés des Québécois – se retrouveront une fois de plus ensemble au petit écran. Grâce à la sincérité des personnages de Patrick et Karine et la complicité évidente de leurs interprètes, la comédie «Boomerang» continue de rallier le public sur les ondes de TVA. Au printemps dernier, les principales têtes d'affiche et leurs collègues ont participé au tournage de la cinquième saison de l'émission. Preuve que la fiction peut être bien différente de la réalité, le duo devra apprendre à composer quotidiennement avec la présence... d'un bébé.

Antoine Pilon et Catherine Brunet

Quand l'occasion se présente, Antoine Pilon et Catherine Brunet n'hésitent à faire partie de la même distribution. Et ce ne sont pas les téléspectateurs qui vont s'en plaindre. Parlez-en à ceux qui ont dévoré la série jeunesse «Le chalet»... À l'aise lorsque vient le temps de se donner la réplique et de s'aimer, mais aussi se repousser et se dénuder, les acteurs seront les vedettes de «Faux départs», une nouvelle série qui sera déposée sur Tou.tv cet automne. L'oeuvre est décrite comme étant «une comédramatique emo-sensuelle-sportive» par Catherine Brunet. Au cours des prochains mois, il sera également possible de voir les amoureux dans l'univers de «Matthias et Maxime», plus récent drame signé Xavier Dolan.