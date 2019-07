Un coup de main aux Hurricanes

On ne peut pas dire que le Canadien est une meilleure équipe aujourd’hui et je ne crois pas qu’il se passera de quoi de majeur d’ici le début de la saison. Il y a eu des départs et des arrivées. Deux bonnes nouvelles : Shea Weber sera là en début de saison et Keith Kinkaid devrait mieux performer qu’Antti Niemi. Weber, Carey Price et Brendan Gallagher seront les leaders. C’est une année de vérité pour Jonathan Drouin et pour le reste, on espère que les jeunes sauront surprendre. Est-ce que ce sera suffisant pour participer aux séries éliminatoires ? Je n’en suis pas certain, mais Marc Bergevin ferait mieux de s’en assurer.