Un homme recherché pour meurtre aurait traversé illégalement la frontière

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a demandé aux Canadiens d’ouvrir l’œil pour tenter de retrouver un homme recherché pour meurtre qui se serait infiltré au Canada en traversant illégalement la frontière canado-américaine au Manitoba.

Derek Whisenand, un homme de 27 ans, est recherché par la police américaine pour un meurtre qui a été commis au Texas. Il fait aussi l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien.

Selon les autorités, il aurait traversé la frontière dans la semaine du 24 juin près de Haskett, une ville frontalière située au centre de la province. Il aurait ensuite passé du temps à Winnipeg, avant de se diriger vers l’est du pays, croit la GRC.

Whisenand a la peau blanche, mesure 1,8 m (6 pieds) et pèse environ 104 kg (230 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et avait une barbichette noire la dernière fois qu’il a été vu.

Le suspect voyage avec un chien de race croisé, possiblement un berger allemand mêlé avec un pitbull ou un boxer, qui arbore un pelage aux rayures de différentes couleurs (couleur bringée).

L’homme est possiblement armé et est considéré comme dangereux. La GRC demande aux citoyens de ne pas l’aborder et d’appeler immédiatement le 911 s’il est aperçu. Il est aussi possible de contacter les enquêteurs anonymement en appelant au 1 800 222-8477.