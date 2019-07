Wimbledon: Baadi avance au troisième tour

WIMBLEDON | Après l’élimination de Milos Raonic, le Canada n’a plus de représentant dans le tableau en simple. Toutefois, il se passe des choses intéressantes chez les juniors.

Mardi, le Québécois Taha Baadi a passé au troisième tour avec une victoire de 6-4 et 7-6 (3) contre un joueur issu des qualifications, le Français Baptiste Anselmo.

Il a eu le contrôle de la première manche avec un bris au septième jeu. Puis, au deuxième, ce fut un peu plus compliqué alors qu’il a concédé un bris à Anselmo. Toutefois, il a fini le boulot en dominant le bris d’égalité.

«J’ai mieux joué que le premier match même si ce fut plus compétitif, a indiqué Taha Baadi au Journal de Montréal. Lorsque le niveau est plus élevé, tu dois élever le tien. Je crois qu’il y a encore de la place pour encore mieux jouer.

«J’ai brisé assez tôt dans la deuxième manche et j’aurais pu tirer avantage de la situation. J’ai eu une baisse de concentration. C’est un truc sur lequel je travaille avec mes entraîneurs.»

Lors de son prochain match qui aura lieu mercredi, il affrontera l’Américain Martin Damm. Ce sera le deuxième choc entre ces deux joueurs. Damm avait remporté le premier duel lors d’un tournoi à Milan au mois de mai.

«C’est un grand joueur qui sert de la gauche. Il a un bon service, a souligné Baadi. Je vais devoir me concentrer sur mes parties en retour de service. Il sert bien, mais c’est un joueur comme les autres. Je crois que j’aurai des opportunités de bris.»

La sortie pour Draxl

L’autre Canadien dans ce tournoi, Liam Draxl, a été éliminé au deuxième tour contre le Tchèque Dalibor Svrcina 6-7 (3), 6-3 et 3-6. Tout allait bien pour Draxl jusqu’au moment où une blessure à l’aine du côté gauche a contrecarré ses plans.

«C’est arrivé à la première manche alors que le pointage était à 5-5, a raconté Draxl après son match. Ça n’est jamais parti. Par la suite, ça l’a empiré au fur et à mesure que le match se poursuivait.

«J’ai essayé de surmonter la douleur, mais ce n’était pas évident. Je n’ai jamais pensé de me retirer ou d’abandonner. J’ai simplement fait du mieux que je pouvais.»

Il a quand même réussi à remporter la deuxième manche avec des échanges expéditifs pour limiter ses déplacements. Toutefois, Svrcina était au courant de la blessure et il en a profité lors de la troisième manche en faisant courir Draxl de gauche à droite.

Draxl profitera de quelques jours de repos. En principe, il doit participer au tournoi challenger de Gatineau dans deux semaines.

Gabriela Dabrowski et son partenaire Mate Pavic ont avancé au troisième tour du tournoi double mixte avec une victoire de 6-4, 3-6 et 6-3 contre le duo formé de Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray. C’était le complément de leur partie qui avait été suspendue en raison de la noirceur la veille.