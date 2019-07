BILODEAU, Brigitte Coulombe



À la résidence Aviva de Québec, le 6 juillet 2019, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Brigitte Coulombe à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Aristide Bilodeau. Native de Cloridorme en Gaspésie, elle était la fille de feu monsieur Louis Coulombe et de feu madame Athala Richard.La famille vous accueillera à lale jeudi 11 juillet 2019 de 19 h à 21 h etde 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Claude (Ghislaine Dubeau), Donat (Louise Delisle), Yves (Joan Picard), Yvon, Lise (feu Jean-Pierre Fillion, André Gagnon) et Josée (Mario Gagné); ses petits-enfants: Annie (Jean-Marc), Brigitte (François), Frédéric, Caroline (Frédéric), Valérie (Mathieu), Jean-Sébastien, Isabelle, Marie-Eve (Anas), Marie-Hélène (Jean-François) et Nicolas; de même que ses 13 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil, ses frères: Mathias (feu Julienne), Hermas et Marius ainsi que sa sœur Bernadette (feu Gérard). L'ont précédée ses frères: Alphée et Lorenzo; ainsi que sa sœur Anita (feu Clément). De la famille Bilodeau, ses belles-sœurs: Rita (feu Rosaire), Madeleine (feu Fernand), Gilberte (feu Lionel) et Berthe (feu Eugène). L'ont précédée ses beaux-frères: Alcide (feu Eva), Lauréat (feu Evelyne), Dollard (feu Félexine), Paul (feu Angéline), Clément (feu Charlotte); ainsi que ses belles-sœurs Annette (feu Wilfrid), Thérèse (feu Arthur), Fernande (feu Onésime) et Julienne. Sont aussi affectés par son départ sa grande amie des 68 dernières années, madame Jeannine Fortin ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf où elle a habité pendant deux ans, ainsi qu'au personnel de la résidence Aviva pour les soins prodigués à leur mère durant son séjour des 3 derniers mois. Un merci particulier à Evelyne Portugais et André Beaulieu pour leur présence chaleureuse et attentionnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) des Amputés de guerre du Canada, 530-606, rue Cathcart, C.P. 11027, Montréal QC H3C 4W6, Tél: 1 800 267-4023 Courriel: vainqueurs@amputesdeguerre.ca