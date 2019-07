FEQ: 11 chansons de Kygo que vous entendrez (sûrement) sur les Plaines

Le DJ Kyrre Gørvell-Dahll, aussi connu sous le nom de Kygo, est la tête d’affiche du Festival d’été de Québec, mercredi soir, sur les plaines d’Abraham.

Pour les amateurs d'«electro dance music (EDM)», c’est un gros nom.

L’artiste de 27 ans comptabilise pas moins de 32 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify et plus de deux milliards de vues sur sa chaîne YouTube.

Il figure parmi ceux ayant popularisé le style «tropical house» au début des années 2010.

Pour vous mettre dans l'ambiance, voici 11 chansons que peuvent potentiellement être entendues par les festivaliers mercredi soir.

Kygo & Conrad Sewell - Firestone

Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

Kygo & Sandro Cavazza - Happy Now

Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours

Kygo & Justin Jesso – Stargazing

Kygo & Parson James - Stole The Show

Kygo & Miguel - Remind Me to Forget

Kygo & Rita Ora’s - Carry On

Kygo & Chelsea Cutler - Not OK

Kygo & Valerie Broussard - Think About You

[Kygo remix] Marvin Gaye - Sexual Healing

[Kygo remix] Ed Sheeran - I See Fire