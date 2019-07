PETITCLERC, Yves



Samedi le 22 juin en vélo sur une piste cyclable du Bic (Rimouski), est décédé monsieur Yves Petitclerc à l'âge de 71 ans, fils de feu Emilia Bertrand et de feu Herménégilde Petitclerc. Il était l'époux de Louise Carrier. Anciennement de Cap-Rouge, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses enfants: Amélie (Gregory Campbell) et Nicolas (Sijing Shen); ses petits-enfants: Étienne, Olivier, Culann et Elin; sa sœur et son frère: Fernande (feu Antoine Lechasseur) et Rolland (Germaine Dufour, feu Claude Paul); ses belles-sœurs et beaux-frères: Nycole (Armand Cyr), Claudette (Alphonse-Marie Bilodeau), Huguette (feu William Georges Pyke, François Champagne), Francine (Jacques Lapointe), Madlen (feu Gilles Dionne); sa belle-mère Adrienne Cadoret (feu Joseph- Arthur Carrier) et ses enfants: Léopold Careau (Lise Paré), Émilienne Careau, Lise Careau, Pierre Careau (Josée Fournier); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses précieux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de Cardiologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à la Fondation de l'Hôpital Laval (Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999., https://www.fondation-iucpq.org.