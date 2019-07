GARIÉPY, Madeleine Savard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Madeleine Savard, épouse de Roland Gariépy. La famille vous accueillera le jeudi 11 juillet, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, au Centre commémoratif, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directementoù la famille vous accueillera à compter de 9 h 30.et seront suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse. Madame Savard laisse dans le deuil son époux, Roland Gariépy; ses filles: Lucie (Christian Simard), Gisèle (Pierre Lacoste) et Annie (Guylain Pelletier); ses petits-enfants: Guillaume, Philippe (Natacha Girard), Vincent (Érika Drapeau) et Sophie (Maxime Lachance); son arrière-petite-fille Naomie; ses frères et sœurs: Lucille (feu Charles Lacombe), Jean-Baptiste (feu Louise Fleury), Aline (feu Ange-Marie Filion, André Jobin) et Marcel; sa belle-sœur Claire Bérubé (feu Paul-Émile Savard) et son beau-frère Michel Poitras (feu Claire Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy: Raymond (feu Jacqueline Bouchard), Madeleine (feu Guy Côté), Fernand (Denise Richard), Jean-Marc (Françoise Bouchard) et Cécile (feu Normand Balaux); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Madame Savard était la sœur de: Irène (Roger Dion), Jeannine (Richard Ferland), Gilberte (Henri Jobin), Louisette, Gertrude (Gérard Gagnon) et André (Raymonde Côté), et la belle-sœur de: René (Jeannette Giroux, Jeanne D'Arc Moisan), Thérèse, Gabrielle (Antoine Gosselin) et Benoît, tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Mont Champagnat et au personnel des quatrième et treizième étages de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.org