BÉDARD, Gemma Pomerleau



Au CHSLD Côté Jardins, le 6 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gemma Pomerleau, épouse de feu monsieur Charles-Eugène Bédard, fille de feu madame Alfreda Royer et de feu monsieur Thomas Pomerleau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Marie-Marthe Poulin), Jacques et Michel (Danielle Bélanger); ses petits-enfants: Jean-François, Annie, Claude, Mireille et Christian; ses arrière-petits-enfants: Hugo, Antoine, Hugo, Marianne, Maxime, Étienne, Théo et Zack; ses soeurs: Émilienne (feu Louis-Georges Sirois), Rose-Hélène (feu René Arcand) et Thérèse (feu Emilien Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces. Un remerciement très spécial au personnel du 4e étage du CHSLD Côté Jardins Québec.