LÉGARÉ, Claudie



À l'Hôpital Jeffery-Hale, Québec, le 6 juillet 2019, à l'âge de 32 ans, est décédée dame Claudie Légaré, épouse de monsieur Édouard-G. Théberge. Née à Québec, le 2 juin 1987, elle était la fille de dame Lucie Tremblay et de monsieur Claude Légaré. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 11 juillet 2019 de 19 h à 22 h de même queà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Édouard et ses parents Lucie et Claude, Claudie laisse dans le deuil son fils Charles; son frère Michel-Olivier (Audrey-Lamontagne-Giguère); son filleul Loïc Légaré; sa filleule Julianne Eamer; ses grands-mères; tous les membres de la famille Théberge ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre des Maladies du sein de l'Hôpital St-Sacrement et des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pédagogie Freinet, Site : www.ecolefreinetdequebec.ca/ecole/comites/fondation-de-la-pedagogie-freinet. Les funérailles sont sous la direction de