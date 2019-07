CÔTÉ, Ange-Albert



Au CHSLD Côté-Jardins, le 7 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Ange-Albert Côté, époux de feu madame Murielle Gagnon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 12h et de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Côté laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane et Nathalie (Jean-François Therrien); ses petits-enfants: Sabrina et Marc-Olivier Therrien; ses frères et sœurs: Jean-Pierre (Lise Lefrançois), Françoise (feu Adrien Tremblay), Denise (feu Guy Dupont), André (Huguette Paquet) et Huguette (feu Gilles Laberge); sa belle-sœur Pauline Trudel; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Georges (Michèle Lemay), Michel (Marjolaine Villeneuve), Nicole (Guy Cameron), Denis (feu Anne Pageau), Diane (Claude Morasse) et France (Mario Drouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement l'abbé Éloi Routhier et Pierre Lussier. Il était également le frère de: Alexandre (feu Lise Riverin), Clément (feu Rachel Faucher), Pauline et Noëlla Feu Gaston Gravel et le beau-frère de Ginette Gagnon tous décédé. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confié à la maison