DUCHESNE, Cécile Blouin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 9 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Cécile Blouin, épouse de monsieur Pierre Duchesne. Elle était la fille de feu monsieur Rodolphe Blouin et de feu dame Thérèse Renaud. Elle demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront mises en niche au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Pierre, ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Chantal (Daniel Johnson), Nancy, Christian (Josée Fortin); ses petites-filles adorées: Patricia et Catherine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Andréa (Antonin Bouchard), Lucie (feu Jean-Claude Bouchard), Denise (Yvon Chevalier), sœur Angèle n.d.p.s., Françoise (Claude Gagné), feu Réal (Gisèle Duchesne), feu Yves (Colette Racine), Pierre (Jacinthe Desgagné), René et Denis (Martine Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duchesne: Fernand (Lucette Simard), Marie-Marthe (feu Charles-Henri Boucher, Ronald Beaudoin), Paul-Émile (Marguerite Fortin), feu Jean-Marc (Anne-Marie Simard), feu Joseph (Lise Renaud), Pauline (Michel Tremblay), Jeanne D'Arc (Robert Vaillancourt), Francine (feu Pierre Langevin), Thérèse (Yves Gingras) et Daniel (Nancy Renaud). Elle était la belle-fille de feu monsieur Élie Duchesne et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay et la sœur de feu Jean-Luc Blouin (feu Céline Tremblay), feu Robert Blouin (feu Micheline Blouin), feu Colette Blouin (feu Raymond Godin), feu Michel Blouin, feu Marcelle Duchesne et feu Elzéar Duchesne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille de madame Blouin tient à remercier les employés du CLSC Orléans de Beaupré, le docteur Robert Cadrin ainsi que l'unité d'oncologie de l'Hôpital Laval pour les soins exceptionnels qu'elle a reçus. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré,11 000, rue des MontagnardsBeaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois Québec (Québec) G1V 0B8 https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons