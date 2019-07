BOLDUC TREMBLAY, Yvonne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 juillet 2019, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Yvonne Bolduc, épouse de feu monsieur Jean-Paul Tremblay, fille de feu madame Marie-Louise Bolduc et de feu monsieur Benjamin Bolduc. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Louis (Denise Bélanger) et Andrée (Denis Demers); ses petits-enfants : Éric, Maxime (Marie Rodriguez), Claudia (David Morin) et Maggie; ses 14 arrière-petits-enfants; son frère Gaston Bolduc (feu Émilienne Picard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.