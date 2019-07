POULIN, Laurette



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 22 juin 2019, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Laurette Poulin, fille de feu madame Emerilda Poulin et de feu monsieur Ephrem Poulin. Elle demeurait à Ste-Foy.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle Plante (Jean-Guy Villeneuve), Mario Plante et Gaétan Plante; ses petits-enfants : Sébastien Villeneuve (Saheleh Mortezagholi), Véronique Villeneuve (Pascal Laurieault), Amélie Plante (Louis-Philippe Bell), Ludovic Plante (Rose Desfossés) et Marie-Christine St-Laurent Plante; son arrière-petit-fils Jules Bell et son arrière-petite-fille Jade Villeneuve; sa sœur Julie Poulin; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Guy Plante et le père de ses enfants, Henri Plante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.