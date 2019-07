GAGNON, Denise



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 4 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Denise Gagnon, épouse de feu Gilles Coulombe. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Mario et Nancy (Raymond Malenfant); sa petite-fille Jordane (Marc- André); elle était la sœur de: feu Lucille (Claude Dallaire), feu Gaston (France Dumont) et Yvon (Nancy Faucher); elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Centre d'Hébergement Assise et le CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués ainsi que Damir pour son humanité et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Épilepsie - Section de Québec, 1411, Père-Lelièvre, Québec QC G1M 1N7.