Ciné-lune...

Cet été encore, la Société d’histoire de Charlesbourg invite les cinéphiles à s’imprégner d’une époque que les moins de cinquante ans ont intérêt à connaître.

En effet, une rétrospective centrée sur des films du cinéma documentaire québécois sera offerte en juillet et en août 2018 à la Maison Éphraïm-Bédard, située dans le Trait-Carré. Quatre films seront au programme. Les projections se feront le mercredi, à la brunante vers 20 h 30, et sont gratuites. Chaque film sera présenté et commenté par Yves Laberge, historien du cinéma. Renseignements : https://www.societe-histoire-charlesbourg.org/

Une ancienne de L’Escadron 776 Rotary-Lévis

Les cadets de l’Escadron 776 Rotary Lévis ont participé, le 22 juin dernier, au spectacle aérien de Bagotville. En plus d’avoir pu assister à des démonstrations aériennes et de pouvoir visiter une multitude d’avions au sol, ils ont pu rencontrer une ancienne cadette de leur unité, la Capitaine Sarah Dallaire, pilote de Snowbirds #2. De grands noms de l’histoire de l’aéronautique sont d’abord passés par le Programme des cadets de l’Air comme Chris Hadfield, Jeremy Hansen et Marc Garneau. Le Programme des cadets est accessible, gratuitement, à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit d’un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens aptes à relever les défis d’une société moderne et compétitive. Sur les photos, Sarah Dallaire à bord de son aéronef et signant des autographes en compagnie de cadets de l’Escadron 776.

Persévérance scolaire

Le Centre Étape (https://www.centre-etape.qc.ca/), qui offre des services d’aide à l’emploi de même que des services d’orientation professionnelle visant un retour aux études, a remis récemment deux bourses de 500 $ à deux femmes qui ont fait preuve de détermination et de courage en retournant sur les bancs d’école, relevant ainsi un défi de taille. Nancy Marcoux, soudeuse, et Suzanne Daoud, dessinatrice industrielle, ont reçu ces bourses de 500 $ soulignant leur persévérance scolaire. De gauche à droite : Nancy Marcoux, lauréate et soudeuse ; Lisette Lepage, présidente du Conseil d’administration ; Diane Joncas, directrice générale Centre Étape ; Suzanne Daoud, lauréate et dessinatrice industriel, Claude-Hélène Soucy, conseillère en orientation, et Patrick Ouellet, propriétaire-pharmacien de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport.

Pour la Maison de la Famille Chutes-Chaudière

Le 13e Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb de l’Assemblée Cardinal Louis-Nazaire Bégin, le 8 juin dernier, sous la présidence d’honneur de Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, a permis de remettre une contribution à la Maison de la Famille Chutes-Chaudière qui offre de multiples services et ateliers aux familles de la Ville de Lévis. Sur la photo, lors de la remise d’une première tranche de 1 500 $, Marc Picard, à gauche, est en compagnie de Carl Pilote, président de la Maison de la Famille Chutes-Chaudière, et Michel Barras, président du comité organisateur du tournoi de golf.

Le compas dans l’œil

Bravo à Jean Yves Montminy (photo), cofondateur de la firme St-Gelais Montminy (STGM) + Associés/Architectes qui a réalisé à la fin du mois de juin un trou d’un coup, au trou numéro 3 du club de golf de Cap-Rouge. Connaissant quelque peu Jean-Yves, la terre a dû trembler à la suite de son exploit autant sur le terrain qu’après, lors des célébrations.

Anniversaires

Jessica Simpson (photo), actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine, 39 ans... Marie Hélène Raymond, du Musée National des Beaux-arts du Québec (MBAQ)... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 48 ans... Martin Laurendeau, ex-joueur de tennis québécois, 55 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 65 ans.

Disparus

Le 10 juillet 2018. Henry Morgenthau III (photo), 101 ans, auteur et producteur américain de télévision... 2017. Isabelle Sadoyan, 89 ans, actrice française... 2016. André Dion, 94 ans, ornithologue québécois... 2015. Omar Sharif, 83 ans, acteur égyptien (Lawrence d’Arabie et Docteur Jivago)... 2015. Jon Vickers, 89 ans, ténor canadien... 2013. André Verchuren, 92 ans, accordéoniste français.