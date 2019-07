David Saint-Jacques souhaite travailler encore pour la NASA

« Allô Houston, est-ce que vous me recevez ? » L’astronaute David Saint-Jacques espère pouvoir un jour répondre à cette question, puisqu’il souhaite maintenant aider ses collègues qui seront dans l’espace.

L’ingénieur, astrophysicien et médecin de famille n’a pas l’intention de prendre de pause après son retour de la Station spatiale internationale, où il a passé 204 jours dans l’espace, un record pour un astronaute canadien.

« Pour le moment, mon objectif, c’est de me rétablir correctement et redevenir un membre actif dans le corps des astronautes », a-t-il affirmé à l’occasion de sa première apparition en public au Québec, mercredi, au siège social de l’Agence spatiale canadienne, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Plus d’une centaine d’entre eux l’ont accueilli en rock star lorsqu’il est entré, vêtu de sa combinaison bleue, avec sa femme, par le hall principal de l’Agence spatiale canadienne. Son pas décidé témoignait de l’amélioration de son état de santé depuis son atterrissage au Kazakhstan, en Asie, le 20 juin.

« Là, je peux me tenir debout parce que je vois où sont le haut et le bas, mais une fois que je ferme les yeux, je sens un léger balancement », a expliqué l’astronaute de 49 ans lors d’une conférence aux côtés du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.