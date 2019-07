Des travaux après 15 ans de négligence

SAINT-LIGUORI | Une route de Lanaudière criblée de nids-de-poule et colmatée à plusieurs reprises sera finalement « sauvée » après 15 ans de négligence.

« On croirait qu’on est sur la planète Mars lorsqu’on circule sur ce chemin qui est en mauvais état depuis 15 ans, a ironisé Pierre-Luc Payette, conseiller municipal indépendant à Saint-Liguori, près de Joliette, en parlant du rang Double, une route de juridiction locale qui s’étend sur 3,6 kilomètres. Ça fait plusieurs années qu’on patche cette route pleine de nids-de-poule. »

« C’est pas mal plus facile avec la CAQ dans notre secteur, a affirmé la mairesse de Saint-Liguori, Ghyslaine Pomerleau. Avec l’opposition, les montants sont beaucoup moindres, mais Véronique Hivon faisait de son mieux. »

« Ça fait quatre ans que je me bats pour obtenir cette subvention, ajoute-t-elle. Il y a eu de la négligence par le passé, et on ne pouvait pas passer une autre année sans réparer ce chemin-là. »