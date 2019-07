Importante saisie de stupéfiants à Lévis

Un patrouilleur du Service de police de la Ville de Lévis qui intervenait initialement pour un chien laissé seul dans une voiture, a finalement mis la main sur une importante quantité de stupéfiants qui se trouvaient dans le même véhicule, mardi après-midi.

Vers 14h30, un citoyen a alerté les policiers pour un chien laissé seul dans un véhicule. La voiture était garée dans le stationnement d’un magasin à grande surface, boulevard Alphonse-Desjardins.

Selon Patrick Martel, porte-parole au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), le patrouilleur qui est intervenu aurait constaté, au moment de faire les vérifications, que le propriétaire du véhicule était sous probation et qu'il lui était interdit de posséder un téléphone cellulaire ou un téléavertisseur.

«Mais lorsque le policier s’est assuré de l’état du chien, il a constaté qu’il y avait deux téléphones cellulaires sur le banc de la voiture. Il est retourné à son véhicule pour retracer le propriétaire. Au même moment, celui-ci était de retour à sa voiture et, lorsque le policier est allé à sa rencontre, l’individu avait un cellulaire à la main», relate le porte-parole.

En voulant saisir l’appareil qui était connecté à la console centrale de la voiture, le policier a remarqué de la poudre blanche s’apparentant à de la cocaïne.

Il a donc procédé à une vérification et c’est à ce moment qu’il a découvert une importante quantité de stupéfiants.

En tout, 793 comprimés qui s’apparentent à de la méthamphétamine, 8,5 g de cocaïne, trois téléphones cellulaires, 293$ et des outils de consommation ont été saisis.

Le suspect, un homme de 25 ans de Bellechasse, a été arrêté et doit comparaître ce matin au palais de justice de Québec pour non-respect de probation et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Le porte-parole précise que le chien se porte bien.