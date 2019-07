Justin Trudeau assiste à l'investiture de Steven Guilbeault

Le premier ministre Justin Trudeau a profité d'une visite prévue dans un restaurant de Montréal, mercredi soir, pour aller assister à l'investiture du candidat vedette Steven Guilbeault dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie.

Le militant écologiste avant tout connu pour avoir cofondé l'organisme Équiterre a été officiellement investi comme candidat libéral en vue des élections fédérales de l'automne prochain lors d'une soirée organisée au cabaret du Lion d'Or.

«Steven Guilbeault a décidé de se joindre à nous parce qu'il veut faire partie de la solution. Il sait que nous devons nous attaquer au problème des changements climatiques, tout en amenant les citoyens à bien vivre, à mieux vivre, à se voir dans cet avenir qu'on est en train de bâtir», a affirmé M. Trudeau en prenant la parole devant les militants rassemblés pour l'occasion.

M. Guilbeault avait officialisé son saut en politique en juin, dévoilant ce qui était alors un secret de polichinelle. Le militant et aspirant politicien était aux côtés de M. Trudeau lorsque ce dernier a annoncé vouloir bannir les produits en plastique à usage unique du banni d'ici 2021.

L'écologiste s'est toutefois attiré son lot de critiques en se joignant au parti libéral, qui a récemment redonné son feu vert au projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain.

Mercredi soir, il a réitéré être toujours opposé à ce projet, tout en affirmant voir plus large que seulement ce dossier. «Je ne vais pas arrêter d'être écologiste parce que je me joins au parti. Est-ce que je vais être d'accord avec 100 % des décisions qui vont être prises, non. Mais ça, ça n'arrive jamais pour personne, dans n'importe quel parti.

«Quand je regarde tout ce qui a été fait dans les quatre dernières années au Canada, je me rallie facilement à l'ensemble de l'œuvre du Parti libéral du Canada», a-t-il ajouté.

La circonscription est détenue par la néodémocrate Hélène Laverdière depuis 2011. Celle-ci a déjà annoncé qu'elle ne se représentera pas pour l'élection d'octobre prochain.