Ma mère nous inquiète

Notre père est décédé il y a un an. Notre mère avait pris soin de lui pendant cinq ans avec une admirable générosité et une compassion sans pareille, malgré son caractère souvent difficile. En même temps, elle entretenait sa maison et son jardin avec soin. Elle n’a donc pas voulu vendre quand elle s’est retrouvée seule. Son plus proche voisin de gauche est un veuf d’à peu près son âge (75 ans) qui, semble-t-il, lui avait rendu beaucoup de services durant les dernières années de vie de notre père.

Sitôt la tombe fermée, il est devenu un habitué de la maison. Tout lui servait de prétexte pour venir aider notre mère, et depuis le début de l’été, ma sœur et moi on soupçonne qu’il dort même à la maison à l’occasion tant notre mère le traite comme un intime. On aimerait bien elle et moi connaître le fond des choses avant que notre mère se fasse séduire par ce monsieur. Mais comment lui poser la question sans la heurter ?

Anonyme

À ma connaissance, une question ça s’exprime en mots clairs adressés à la personne concernée ? Si votre but est de savoir et non de juger votre mère, pourquoi s’en offusquerait-elle ?