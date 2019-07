Le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) a pris le taureau par les cornes pour réduire son taux de roulement, et veut offrir des postes à temps complet à tous ses employés.

En 2018-2019, le taux de roulement des infirmières était de 8 % au CHUQ, et de 16 % pour les préposés aux bénéficiaires. Or, la direction vise un taux de 5 %.

Ainsi, la direction a lancé le plan « en mode solutions » pour réduire les départs il y a six mois, et éviter de lourds coûts financiers.

Pour comprendre les raisons qui expliquent ce va-et-vient, la direction dit avoir consulté les principaux concernés. Résultat ? Les employés souhaitent des postes à temps complet, plus d’horaires de 12 heures, et moins de quarts de fins de semaine.

Fait à noter : les employés de moins de 25 ans sont les plus mobiles et n’hésitent pas à partir si on leur promet mieux ailleurs.