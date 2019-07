Un joueur de la LNH soulève 700 lb

L'attaquant des Stars de Dallas Mattias Janmark a récemment soulevé l'impressionnante charge de 700 livres, soit 316 kilogrammes, lors de son entraînement estival, en Suède.

Son entraîneur physique a publié la vidéo sur son compte Instagram en expliquant que cet exercice était l'un de ceux qui lui permettait d'être aussi rapide sur la patinoire.

Janmark, 26 ans, est un patineur de 6 pi et 1 po et 195 lb selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey. La saison passée, il a récolté six buts et 19 mentions d’aide pour 25 points en 81 rencontres, ajoutant trois points en sept matchs éliminatoires.