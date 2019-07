Un pickup électrique sur la couverture du Guide de l’auto 2020

De retour pour une 54e année consécutive, Le Guide de l’auto innove avec son édition 2020. Pour une première fois, c’est une camionnette qui se retrouve sur la couverture de ce best-seller québécois. Mais attention! Il ne s’agit pas de n’importe quelle camionnette.

L’équipe du Guide de l’auto a arrêté son choix sur le Rivian R1T, un concept de véhicule entièrement électrique capable de parcourir jusqu’à 600 kilomètres en une seule charge et pouvant accélérer de 0 à 100 km/h en seulement trois secondes.

À la fois utilitaire et respectueux de l’environnement, ce véhicule n’a pas été choisi au hasard. S’il est en vedette sur la couverture du Guide de l’auto 2020, c’est qu’il illustre deux fortes tendances notables dans l’industrie automobile. D’une part, les consommateurs sont à la recherche de véhicules spacieux et robustes, capables de les accompagner dans toutes les sphères de leur vie. Puis, ils ont également une conscience environnementale qui les pousse à s’intéresser à la technologie électrique. Le Rivian R1T répond habilement à ces deux critères.

La réalité augmentée fait son apparition

Les temps évoluent et Le Guide de l’auto aussi! Avec l’édition 2020, les lecteurs pourront consulter leur Guide d’une toute nouvelle manière grâce à l’implantation de la réalité augmentée.

À l’aide d’une application disponible sur votre téléphone intelligent, il sera notamment possible de balayer la page couverture pour y faire apparaître un modèle 3D du Rivian R1T. Vous n’aurez jamais été aussi près de l’action!

En plus de tout ça, Le Guide de l’auto 2020 saura charmer les lecteurs grâce à ses 350 essais exclusifs, ses trois matchs comparatifs et ses célèbres palmarès des meilleurs achats de l’année dans toutes les catégories de l’industrie. Les chroniqueurs vedettes Antoine Joubert, Gabriel Gélinas, Marc Lachapelle et Daniel Melançon continuent d’être à la barre de cet important ouvrage.

D’autres surprises vous attendent dans les pages du Guide de l’auto 2020, qui sera mis en vente dès le 24 juillet prochain!