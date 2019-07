PAQUET, Marcel



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 29 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Paquet, époux de dame Denise Doyon, fils de feu monsieur Onésime Paquet et de feu dame Rose-Alma Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Doyon, ses frères: Lucien Paquet (Françoise Moreau) et Gérard Paquet (Lorraine Couture); ses beaux-frères et belles sœurs: Marie-Paule Doyon (Serge Brochu), feu Jean-Léon Doyon (Lumina Horth) et Clément Doyon (Véronique Pelletier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et plus particulièrement le Dr Abel Vanderschuren et la Dre Valérie Hudon ainsi que tout le personnel infirmier pour les bons soins prodigués et l'attention apportée lors de son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca