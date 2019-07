BOUTET, Jean-Marie



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Boutet, Il demeurait à Québec. Il était retraité de la Compagnie des Produits forestiers Daishowa.Une réunion intime aura lieu ultérieurement pour lui rendre un dernier hommage. Précédé par ses parents, feu Jean-Baptiste Boutet et feu Dolorosa Goulet; il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Nicole Drouin; ses enfants: Joël (Martine) et Julie; ses petits-enfants adorés: Vincent (Kassandra), Laurie (Charles), Alexis; son arrière-petite-fille Lauryanne, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parent et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l' Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.