DUMAS, Maurice



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 juin 2019, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Maurice Dumas, fils de feu madame Alphéda Lupien et de feu monsieur Arthur Dumas. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 13 juillet 2019, de 13 h à 14 h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Il laisse dans le deuil son fils Michel, sa fille Ann, la mère de ses enfants Gisèle Pruneau; son frère Normand Dumas; ses neveux: Luc et Martin; son amie Lise Lefrancois et sa famille, ainsi que plusieurs ami(e)s. Maurice est allée rejoindre son fils Claude qui l'a précédé. La famille tient à remercier les infirmières du C.L.S.C. Haute-Ville pour leur attention et bons soins prodigués, sans oublier les médecins de l'Hôpital St-François d'Assise et le personnel de la clinique Proactive pour leur dévouement et chaleur humaine. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec Téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.