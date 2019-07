LESSARD, Patrick



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Patrick Lessard, époux de Mme Nicole Lachance, fils de feu M. Gaston Lessard et de feu dame Anita Tremblay. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 13h50.Ses cendres seront ensuite déposées au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Kym (Frédéric Renauld), son petit-fils Xavier Renauld, ses frères et ses belles-soeurs : Alain (Pierrette Beaulieu) et Yves (feu Francine Gosselin, Huguette Ferland) ; sa belle-mère Mariette Lefrançois (feu Roger Lachance), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance : Jean-Rock (Jocelyne Houde) et Thérèse (Mario Brière) ; ses neveux et nièces, de même que leurs conjoint(e)s et leurs enfants : Marie-Ève, Karine, Vanessa, Josée, Simon et Tony ; ses oncles, tantes, cousins, cousines, nombreux partenaires d'affaires et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement toute l'équipe de l'unité de soins intermédiaires neurologiques de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement, leur appui et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401 rue Saint-Paul, Québec (Qc), G1K 3X3. Par téléphone au 418 692-4248 / site internet :www.lauberiviere.org