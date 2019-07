GUILLEMETTE, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juillet 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Paul Guillemette, fils de feu Noël Guillemette et feu Jacqueline Gagné. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Guillemette (Léo Barriault), Valérie Guillemette (Pascal Arsenault), Éloïse Guillemette (Eric Roussel), Vanessa Lavoie-Guillemette (Hosman Turcios Fuentes); ses petits-enfants: Anthony, Thomas et Audrey Arsenault, Elycia Croteau, Arnaud et Justin Roussel, ses frères et soeurs: Angèle (Fernand), Jacques (Line), Carmen (Pierre), Chantal (Vincent), Jacynthe, Dominique (Annie), Pascal (Guylaine), sa tendre amie Nicole Fournier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses soeurs: feu Linda et feu Raymonde. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances au complexedès 13h.vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/