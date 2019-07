GRENIER, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juillet 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé M. Réal Grenier, époux de dame Muriel Verreault. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h30 à 12h50.Il est allé rejoindre son fils Danny. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son frère, ses sœurs et ses belles-soeur: Simonne Grenier (feu Eudore Gagné), feu Raymond Grenier (Mabel Hamond), feu Suzanne Grenier (feu Raymond Morency), feu Dollard Grenier (Charlotte Lavoie), feu Jean-Paul Grenier, Micheline Grenier, Robert Grenier et Lucille Grenier; ses belles-sœurs: Solange Verreault et feu Jean-Marc Verreault (Angèle Barrette); son filleul Steve Gagné ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Mme Marlène et Mme Chantal Laplante ainsi que Mme Solange Verreault, le personnel de l'Hôpital St-Augustin et l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca