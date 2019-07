LESSARD, Rachel Jacques



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée entourée de tous les siens, Mme Rachel Jacques, épouse de feu M. Marcel Lessard. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 13 juillet 2019 de 8h30 à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Hélène Vaillancourt), Paolo et Constance (André Hardy); ses petits-enfants: François, Véronique (John Gonzalez), Marie-Pier (Charles Adams), Maude (Nhoyan Ouellet Galarneau) et Alexandre; son arrière-petite-fille: Sara. Étant la dernière de sa famille, elle est allée rejoindre pour l'éternité ses sœurs, son frère, conjoint et conjointe: Lucienne (feu Louis-Philippe Doyon), Yvonne (feu Adrien Lessard), Catherine (feu Arthur Lessard), Marie-Paule (feu Adjutor Maheux) et André (feu Cécile Jacques). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel du centre Paul Gilbert, celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que le Dr Nicolas Michaud pour les bons soins prodigués à notre mère. Dons suggérés : Paroisse Ste-Mère-de-Jésus